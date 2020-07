Absurde Wendung im Fall Johnny Depp gegen Amber Heard

Auf einem der besagten Fotos sind rot unterlaufene Stellen in Heards Gesicht zu sehen. Baruch, der in dem Penthouse-Komplex des Paares in Los Angeles wohnte, sagte aus, er habe die 34-Jährige am Tag nach dem angeblichen Angriff aus nächster Nähe gesehen. Dabei habe er keine Rötung oder sonstige Spuren einer Verletzung feststellen können.

Manipulierte Heard Beweisbilder?

Depps Anwälte erklärten, das Foto sei mit Photoshop bearbeitet worden. Nach ihren Angaben wurden auch weitere Aufnahmen, die als Beweismittel dienen, manipuliert.

In dem Verfahren geht es um einen Artikel der Sun aus dem Jahr 2018, in dem Chefredakteur Dan Wootton Joanne K. Rowling dafür kritisiert, dass sie dem "Ehefrauen-Schläger" (wife beater) Depp eine Rolle in der Filmreihe "Phantastische Tierwesen" gegeben habe. Der Artikel bezieht sich auf eine Reihe von Heards Aussagen zu Depps gewalttätigem Verhalten.