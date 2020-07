Johnny Depp und Amber Heard: Ja, man kann noch tiefer sinken

Doch das war nicht ihr letzter Streich. Jetzt machte Heards Team ein Foto von Johnny Depp aus dem Jahr 2014 publik, das ihn an jenem Tag zeigen soll, an dem er eine stationäre Suchttherapie beginnen sollte. Darauf sitzt der Hollywoodstar völlig weggetreten auf einem Sofa, den Kopf nach hinten geworfen, auf seinem Schoß ist ein Becher mit Eis ausgelaufen.

Das von Heard aufgenommene Bild soll beweisen, wie fertig Depp damals war.

Der 57-Jährige rechtfertigte die Aufnahme mit den Worten: "Ich bereitete mich darauf vor, auf die Bahamas zu reisen, um von den Opiaten zu entgiften, und hatte zuvor 17 Stunden am Tag gearbeitet. Sie hatte mich gebeten, ihren Eisbecher zu halten. Ich hatte meine rechte Hand in der Tasche und das Eis in der anderen Hand. Ich war offensichtlich am Einnicken und sehr müde, schlief ein und das Eis lief dann über mein ganzes Bein. Sie machte das Foto und zeigte es mir am nächsten Tag und sagte 'Schau, was du geworden bist sieh dich an, es ist erbärmlich'."

Depp von Heard erniedrigt?

Generell soll Heard ihn psychisch terrorisiert haben. In einer Reihe von Nachrichten, die Depp angeblich an seinen Arzt verschickt haben soll, behauptete Depp, von Heard ständig beleidigt, erniedrigt und kleingemacht worden zu sein.

In den Textnachrichten, die nun dem Gericht vorgelegt wurden, beschwert sich der Schauspielerin darüber, dass sie ihm vorgeworfen habe, ein "trauriger, alter Mann" zu sein – während sie gleichzeitig seine Bekanntheit dafür nutzte, ihre eigene Karriere voranzutreiben.