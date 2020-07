Erstmals high mit 14: Johnny Depp packt über Drogenvergangenheit aus

Unter großem Medieninteresse hat am Dienstag in London der Verleumdungsprozess von Hollywoodstar Johnny Depp gegen die britische Zeitung "The Sun" und ihren Verlag NGN begonnen. Der US-Schauspieler hatte die Zeitung wegen eines Artikels aus dem Jahr 2018 verklagt, in dem es hieß, er habe seine Ex-Frau Amber Heard misshandelt.

Depp gesteht Drogenkonsum

Sowohl Depp als auch Heard nahmen am ersten Prozesstag teil, an dem bereits erste Details aus der Beziehung zur Sprache kamen. Der "Fluch der Karibik"-Star äußerte sich auch zu den Vorwürfen seiner ehemaligen Ehefrau Amber Heard, drogensüchtig zu sein. Was er gar nicht dementierte. Völlig offen sprach der 57-Jährige über seine langjährige Drogenvergangenheit.

Sein Drogenmissbrauch habe begonnen, als er als Teenager eine der Tabletten seiner Mutter probierte.

"Meine Mutter sagte mir, gehe und hole mir eine der Pillen für die Nerven und ich habe eine genommen und etwas, was ich als Flucht aus dumpfem Schmerz empfand, kennengelernt", erzählte Depp laut Medienberichten in seiner Aussage.

Danach hat der Schauspieler regelmäßig Suchtmittel konsumiert. Er habe bereits im Alter von 14 Jahren "jede Droge unter der Sonne probiert", zitiert die Daily Mail den Hollywoodstar.