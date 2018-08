Johnny Depp: Wilde Anschuldigungen gegen Ex Amber Heard

So oder so: Ein enger Freund von Depp verrät nun, wie sich die Situation überhaupt dermaßen zuspitzen konnte. Demnach soll der 55-Jährige Heard vorwerfen, dass sie absichtlich ins eheliche Bett "defäkiert" und dort ihre Exkremente hinterlassen habe, um sich für seine Verspätung an ihrem Geburtstag zu rächen – was Depp dem Insider zufolge zum Ausrasten gebracht habe.

Eine Haushälterin habe besagten Kot auf dem Bettlaken entdeckt. Depp will laut seinem Freund zudem "belastendes Fotomaterial" besitzen, das beweisen soll, dass die Exkremente tatsächlich von einem Menschen stammen.

Ein Sprecher der Schauspielerin streitet die horrenden Anschuldigungen allerdings ab. Er macht Heards Hund Boo für den Vorfall verantwortlich. "Boo hat oft Verdauungsbeschwerden. Es war kein Streich, es war nicht etwas, das aus Respektlosigkeit gemacht wurde", so Heards Vertreter. "Wir haben dazu nichts mehr zu sagen. Ms. Heard will die Angelegenheit hinter sich lassen und sich in diesen Nonsens nicht verstricken."