Heard & Depp: Schlammschlacht artet erneut vor Gericht aus

Später waren Ton-Aufnahmen aufgetaucht, die Depp als Opfer von Heard dastehen ließen.

Veröffentlicht wurden die Tonbandaufnahmen, die Amber Heard während einer Paartherapie aufgenommen hatte, von der Daily Mail. Darin scheint Heard offen eigene Gewalttätigkeiten zuzugeben.

"Ich kann dir nicht versprechen, dass ich perfekt bin. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich nicht wieder handgreiflich werde. Gott, ich werde manchmal so wütend, dass ich die Fassung verliere", ist da unter anderem zu hören.

Belastende SMS

Bereits im Vorfeld des Prozesses in London hatte die Daily Mail die Gerichtsakten ausgewertet. Darin soll unter anderem behauptet werden, dass Depp seinen Assistenten 2015 in einer Reihe an SMS angefleht habe, ihm Drogen zu beschaffen. Er habe nach Kokain und Extasy verlangt.

So soll Depp seinem Assistenten unter anderem geschrieben haben: 'Wir brauchen so schnell wie möglich mehr weißes Zeug, Bruder...Und das E-Business!!! Bitte, ich bin in einer schlechten Verfassung. Sagen Sie NICHTS zu NIEMAND!!!!''