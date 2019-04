Heard: Verstörende Fotos sollen Depps Gewaltausbrüche beweisen

Zudem wurde im Rahmen des erneut eskalierenden Rosenkriegs belastendes Fotomaterial publik, das einen von Depps Ausrastern beweisen soll.

Umgeworfene Kleiderständer, Designerkleider und Schuhe auf dem Fußboden: Die Bilder zeigen ein verwüstetes Kleiderzimmer in dem 3 Millionen Dollar-Penthouse in Los Angeles, dass Depp damals zusammen mit der Schauspielerin bewohnte, und sollen nach einem Streit zwischen Depp und Heard von einem Angestellten an einen Mitarbeiter der Hausverwaltung per SMS verschickt wprden sein.

Darin teilt der vermeintliche Angestellte mit: "Guten Morgen. Ähm… Johnny hat Ambers Kleiderschrank zerstört. Ausserdem ist noch mehr Schaden an der Wohnung entstanden. Du bist die Person, mit der ich darüber sprechen soll, korrekt?" Und weiter: "Wahnsinn. Einfach nur verdammt wahnsinnig."