Depp über "die grausamste Sache, die Heard jemals getan hat"

Depp dementiert und beharrt darauf, dass seine Ex ihm "seine Medizin verweigert hat", als das Paar auf der Insel weilte. Das sei "eine der grausamsten Sachen" gewesen, die Heard je getan habe.

Auch Heard soll seiner Aussage nach Drogen konsumiert haben.

"Es gab von Anfang an mehrere Momente in unserer Beziehung, in denen sie nicht nur Kokain mit einer Rasierklinge zu Linien geformt, sondern sich das Kokain auch mit dem Finger an den Gaumen gerieben hat", behauptet Depp. "Meine Augen haben das gesehen."