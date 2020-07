Prozess um Gewaltvorwürfe: Winona Ryder verteidigt Johnny Depp

Die US-Schauspielerin Winona Ryder (48) hat ihren früheren Partner Johnny Depp in einer schriftlichen Aussage vor Gericht in London gegen Gewaltvorwürfe verteidigt. Der 57 Jahre alte Filmstar klagt dort gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung "The Sun" wegen eines Artikels, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt.

Ryder sagt zugunsten von Johnny Depp aus

"Ich war absolut geschockt, verwirrt und ärgerlich, als ich von den Vorwürfe gegen ihn erfahren habe", so Ryder. Sie habe ihn während der vierjährigen Beziehung nur als "wirklich guten Mann" kennengelernt. Niemals sei er gewalttätig oder ausfällig gegenüber irgendjemandem gewesen.

Die beiden waren von 1989 bis 1993 zusammen. Ryder hatte sich bereits 2016 in einem Interview zu Heards Vorwürfen geäußert.

"Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, die vollkommen anders war, als das, was gesagt wird", erzählte die Schauspielerin damals gegenüber der Time.

"Er hat sich mir gegenüber nie, niemals so benommen. Er hat mich in keiner Weise misshandelt. Ich kenne ihn als einen sehr guten, liebenden, fürsorglichen Mann, der die Menschen, die er liebt, sehr, sehr beschützt."