"Sun"-Anwälte: Johnny Depp ist "hoffnungslos Süchtiger"

Im Prozess des Hollywoodstars Johnny Depp gegen die britische Sun haben die Anwälte der Boulevard-Zeitung den Schauspieler in ihrem Abschlussplädoyer scharf angegriffen. Depp sei ein "hoffnungslos Süchtiger" und nicht in der Lage, "seine Wut zu kontrollieren", sagte die Verteidigerin Sasha Wass am Montag. Am Dienstag sollen Depps Anwälte ihr Abschlussplädoyer vortragen.