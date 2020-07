Johnny Depp gegen Amber Heard: Jetzt mischt sich auch noch "Affäre" Elon Musk ein

Im Verleumdungsprozess von Hollywoodstar Johnny Depp in London hat dessen Ex-Frau Amber Heard Berichte über außereheliche Affären mit Tesla-Chef Elon Musk sowie dem Schauspieler James Franco zurückgewiesen. Derartige Behauptungen seien "ganz falsch", sagte die 34-Jährige vergangene Woche vor Gericht. Der 57-jährige Depp wirft seiner Ex-Frau vor, während ihrer zweijährigen Ehe Affären mit den beiden Männern gehabt zu haben. Der Tesla-Chef soll Heard nach Angaben von Depp nicht lange nach der Hochzeit des Paares regelmäßig nachts besucht haben. Im Interview mit The New York Times äußerte sich nun Musk selbst zu den Vorwürfen. "Ich hatte definitiv keine Affäre mit Amber, als sie mit Johnny verheiratet war", so der 49-Jährige.

Hat Heard Depp mit Musk betrogen?

Depp habe damals Nachrichten an Heard verschickt, in denen er sich über Musk lustig macht und ihn spöttisch "Mollusk" ("Weichtier") nennt. "Wenn Johnny einen Käfigkampf haben will, dann gebt mir Bescheid", so Musk darauf angesprochen gegenüber der Zeitung. Depp und Heard rate er, "das Kriegsbeil zu begraben und weiterzumachen".