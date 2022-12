Königliche Summe: Wie viel sich Meghan 2022 ihre Outfits kosten ließ

Sie habe sich während ihrer Zeit im Palast in zurückhaltenden Farben gekleidet, um anderen ranghohen Royals keine Konkurrenz zu machen, behauptet Herzogin Meghan in der kürzlich von Netflix veröffentlichten Dokumentation "Harry & Meghan". In der Woche, bevor sie und ihr Ehemann Prinz Harry von ihren königlichen Pflichten zurücktraten, habe sie sich indes bewusst für auffällige Farben bei der Kleiderwahl entschieden - wie Grün und Rot - um auszusehen wie ein Regenbogen. "Es war unsere Gelegenheit, um ehrlich zu sein, mit einem Knall zu gehen", fügte Harry hinzu.

So viel ließ sich Meghan 2021 ihre Garderobe kosten

Seit ihrem Rücktritt aus dem Königshaus im Jahr 2020 muss sich die ehemalige Schauspielerin an keine Kleidervorschriften mehr halten. Ihre Outfits ließ sich Harrys Ehefrau dieses Jahr angeblich auch so einiges kosten.