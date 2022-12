Michelle Obama über Eheprobleme: "Ich konnte ihn 10 Jahre lang nicht ausstehen"

Barack und Michelle Obama lernten einander 1989 in einer Anwaltskanzlei in Chicago kennen. 1992 haben sie geheiratet. Zusammen ziehen sie die beiden Töchter Malia und Sasha groß. Das geschätzte Nettovermögen des Paares liegt Berichten zufolge mittlerweile bei rund 70 Millionen Dollar. Die Karriereleiter emporzuklettern, forderte aber auch seinen Tribut. Den Spagat zwischen Familienleben und politischer Karriere zu meistern, war für den ehemaligen US-Präsidenten und seine Frau nicht immer einfach. In seinen Memoiren "A Promised Land" erzählt der zweifache Vater Barack, wie sehr seine politischen Ambitionen seine Ehe mit Michelle Obama belastet haben. Diese gab nun ebenfalls seltene Einblicke in Zeiten, in denen die Ambitionen ihres Ehemannes ihre Beziehung auf die Probe gestellt haben.

Michelle Obama: Töchter waren als Kinder "Terroristen"

Michelle Obama, die aktuell ihr neues Buch "The Light We Carry" bewirbt, verriet gegenüber Revolt, wie schwer es zuweilen für sie war, für ihre beiden Töchter da zu sein als diese noch klein waren, während ihr Gatte an seiner politischen Laufbahn bastelte und auch sie ihre beruflichen Ambitionen verfolgte.