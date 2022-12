Mark Wahlberg und 12-jährige Tochter sehen sich zum Verwechseln ähnlich

Wahlberg ist seit 13 Jahren mit Model Rhea Durham verheiratet. Im Oktober gab er bekannt, aus Hollywood nach Nevada gezogen zu szein, um den Kinder ein "besseres Leben" zu ermöglichen. "In der Lage zu sein, mit ihnen ihre Träume zu verfolgen – sei es meine Tochter als Reiterin, mein Sohn als Basketballspieler, mein jüngerer Sohn als Golfer – das machte viel mehr Sinn uns", erklärte er in einer Folge der Talkshow "The Talk". Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen, sei "die größte Herausforderung".

"Jede freie Minute, die ich habe, bin ich zu Hause", so Wahlberg.