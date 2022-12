Felipe und Letizia: Die intimsten Details über ihre Beziehung enthüllt

"Er hält sich über ihre Schullaufbahn auf dem Laufenden und besucht von der Schule organisierte Aktivitäten, bei denen die Anwesenheit der Eltern erwünscht ist", zitiert Apezarena eine dem König nahestehende Quelle.

Wenn es um die Erziehung ihrer Töchter geht, stünde Disziplin an oberster Stelle. Trotzdem versuche man, "normal" zu leben. Letizia soll in einem privaten Gespräch einmal gesagt haben: "Wir sind nicht von livrierten Kellnern umgeben, die uns alles auf einem Silbertablett servieren. Wir sind Menschen, wir sind sterblich, wir sind wie jedes Ehepaar in unserem Alter."

