Enthüllt: Was bei Streit zwischen Letizia & Sofia gesagt wurde

Wie bereits berichtet, kam es beim Ostergottesdienst in der Kathedrale von Palma zu einer spannungsgeladenen Situation zwischen Königin Letizia und ihrer Schwiegermutter. Ein Video, das eine scheinbare Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen zu zeigt, gelangte ins Netz und sorgte für Schlagzeilen. Ein Lippenleser will nun wissen, was in der Szene gesagt wurde und analysiert diese im Gespräch mit der spanischen Tageszeitung OK Diaro.

Lippenleser analysiert Streit-Szene

Der Lippenleser geht davon aus, dass Felipe versucht habe, zu vermitteln, als seine Frau offenbar verhindern wollte, dass sich die ehemalige Königin mit ihren Enkelinnen Leonora und Sofia fotografieren lässt.

Als Felipe merkt, dass es zwischen seiner Mutter und seiner Frau Spannungen gibt, wird sein Gesicht ernst. Er versucht, nach Letizias Arm zu greifen, diese weicht im ersten Moment jedoch aus. Daraufhin fordert der König seine Ehefrau laut Lippenleser auf: "Bitte, lass das."

Auch an seine Mutter wendet er sich mit den Worten: "Lass es jetzt!"