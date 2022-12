Nur Prinz Louis schaffte es, Camilla zu Weihnachten zu beruhigen

Mit Skandalprinz Andrew, aber ohne den entfremdeten Prinzen Harry hat die königliche Familie heuer das erste Weihnachtsfest ohne die Queen gefeiert. Mit König Charles III an der Spitze erschienen die Royals am ersten Weihnachtstag erstmals seit der Pandemie wieder zum traditionellen Gottesdienst nahe ihrer Residenz Sandringham in Ostengland. Hinter Charles und Königsgemahlin Camilla liegen Monate voller Premieren und neuer Herausforderungen als Königspaar - eine Tatsache, mit der Camilla noch etwas zu kämpfen habe, berichten britische Medien.

Auch zu Weihnachten habe sie sich laut Mirror nicht ganz wohlgefühlt, will die Körperspracheexpertin Judi James beobachtet haben. "Camillas Körpersprache deutet darauf hin, dass sie sich in der Öffentlichkeit oft in einem Zustand der Anspannung oder Nervosität befindet", so die Beobachterin.

Prinz Louis an Camillas Seite