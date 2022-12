Neue Turtel-Fotos befeuern Gerüchte um Liebes-Comeback bei Michelle Hunziker

Spekulationen um eine Versöhnung der gebürtigen Schweizerin und des Italieners werden jetzt aber einmal mehr laut. Der Grund: Trussardi und Hunziker wurden im gemeinsamen Ski-Urlaub in Sankt Kassian in Südtirol gesichtet. Paparazzi knipsten die beiden zusammen in den gemeinsamen Winterferien. Auf einem Foto, das unter anderem von der Schweizer Zeitung Blick veröffentlicht wurde, streichelt Trussardi seiner Noch-Ehefrau zärtlich über das Gesicht. Was außerdem ins Auge sticht: Hunziker trägt einen besonderen Ring, der ein Geschenk von Trussardi war und mit dem sie sich bereits seit August immer wieder in der Öffentlichkeit zeigt.