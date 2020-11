Barack Obama: Offene Worte über Ehekrise mit Frau Michelle

Sie gelten als das Vorzeigepaar Amerikas: Seit 28 Jahren sind der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle Obama inzwischen verheiratet. Im Oktober feierten die zweifachen Eltern ganz romantisch ihr Hochzeitsjubiläum - mit Liebesbekundungen im Netz. In seinen Memoiren "A Promised Land" gibt Barack Obama nun bisher unbekannte Details über seiner Beziehung mit der Liebe seines Lebens preis und gesteht auch vergangene Eheprobleme ein.

Bevor Michelle ihm eine Chance gab, wurden sie Freunde

Barack Obama hatte Michelle Robinson als Student an der Harvard Law School 1989 kennengelernt, während eines Sommerpraktikums in der Kanzlei Sidley Austin in Chicago. Seine spätere Ehefrau arbeitete in der Kanzlei als Anwältin und übernahm die Rolle von Baracks Praktikumsbetreuerin.

"Sie war groß, schön, lustig, kontaktfreudig, großzügig und boshaft klug - und ich war fast von dem Moment an wie vom Blitz getroffen, als ich sie sah", schreibt Obama in "A Promised Land". Bevor er Michelle überreden konnte, ihm eine Chance zu geben, wurden die beiden zunächst aber nur Freunde, so der Ex-Präsident.