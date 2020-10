28-jähriges Ehe-Jubiläum: Barack und Michelle Obama feiern ihre Liebe

Barack Obama hatte Michelle Robinson als Student an der Harvard Law School 1989 kennengelernt, während eines Sommerpraktikums in der Kanzlei Sidley Austin in Chicago. Seine spätere Ehefrau arbeitete in der Kanzlei als Anwältin und übernahm die Rolle von Baracks Praktikumsbetreuerin. 3. Oktober 1992 haben die beiden in der Trinity United Church of Christ in Chicago geheiratet. Seitdem führen sie eine skandalfreie Ehe. Barack und Michelle Obama haben zwei gemeinsame Töchter.