Strenge Regeln für zukünftige First Lady: Was Jill Biden bald nicht mehr darf

Die Gepflogenheiten im Weißen Haus dürften Jill Biden weitgehend bekannt sein: Immerhin war ihr Ehemann Joe Biden dort von 2009 bis 2017 Vizepräsident unter Barack Obama. Doch wenn die frühere Second Lady im Jänner, wenn der Wahlausgang formal besiegelt wird, ins Weiße Haus einzieht, wird sie dies in ihrer neuen Rolle als First Lady tun.

Die Lehrerin mit dem Doktortitel in Erziehungswissenschaften ist bereits in den vergangenen Wahlkampfmonaten ist Joe Bidens Ehefrau Jill immer wieder prominent in Erscheidung getreten. Erwartet wird auch, dass die 69-Jährige in ihrer Rolle als First Lady vieles anders machen wird, als die scheidende First Lady Melania Trump. Im Weißen Haus gelten einige Regeln jedoch für alle Ehefrauen der amtierenden US-Präsidenten - und auch Jill Biden wird sich diesen beugen müssen. Ein Blick auf einige der strengen Vorschriften, welche die künftige First Lady ab Jänner 2021 im Weißen Haus erwarten:

Im Weißen Haus darf man keine Fenster öffnen

Von einer Regel, an die sich auch Michelle Obama erst gewöhnen musste, berichtete die Ehefrau von Barack Obama einmal in einem Interview mit Oprah Winfrey. "Im Weißen Haus kann man kein Fenster öffnen", erzählte die frühere First Lady. Sie fuhr fort: "Sasha [Anm. eine Tochter von Barack und Michelle Obama] öffnete einmal ihr Fenster - es gab Anrufe. 'Mach das Fenster zu!' Es wurde nie wieder geöffnet."