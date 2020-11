First Lady Dr. Jill Biden: Warmherzig und loyal

Die Pädagogin. Jill Biden war schon einmal vier Jahre verheiratet, bevor sie den Witwer Joe Biden 1975 bei einem von Bidens Bruder Frank organisierten Blind Date kennenlernte. Seit 1977 sind sie nun verheiratet, Joe und Jill, ein Traumpaar noch nach 43 Ehejahren.

Die 69-jährige künftige First Lady, Doktorin der Erziehungswissenschaften, unterrichtet an einem sogenannten Community College, einer Art Zwischenstufe zwischen Schule und Universität. Ein „Teacher“ will sie auch nach der Amtseinführung bleiben: „Lehrerin zu sein, ist nicht, was ich tue, es ist, was ich bin.“ Man wird sehen, ob sie nicht doch die vielen Aufgaben ans Weiße Haus binden werden.

Doch die Wahrheit ist: Das Leben der damaligen Second Lady in der achtjährigen Präsidentschaft von Barack Obama spielte sich wirklich zwischen Klassenzimmer und Staatsempfängen ab. Manchmal warf sie sich im Waschraum ihrer Schule „in ein Cocktailkleid“, um rechtzeitig im Weißen Haus zu sein. Doch die sehr schlanke Blondine sah dabei nie abgehetzt aus.

Die ehemalige Modeschülerin hat ein untrügliches Gespür für das richtige Dressing. Nie toppte sie Michelle Obama in ihren Outfits, doch immer setzte sie eigene, sehr elegante Akzente. Modische Ausrutscher sind nicht bekannt.

Jill Biden gilt als warmherzig, loyal und ziemlich normal. Keine Frau mit Allüren, sondern eine fünffache Großmutter, die ihre Enkel am liebsten auf den Sportplatz begleitet, weil sie selbst sportlich ist. Ihr großes Haus mit zwei Hunden schupft sie ohne Tamtam.

Jill Biden wusste von Anfang an, was auf sie zukommen würde, als sie den jungen Senator Joe Biden heiratete, der seine erste Frau Neilia mit der einjährigen Tochter Naomi bei einem Autounfall verloren hatte. Jill sagte oft, dass ihre Ehe „halten muss“, damit Joes Söhne Beau und Hunter ein stabiles Zuhause bekommen. 1981 wurde die gemeinsame Tochter Ashley geboren.