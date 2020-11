Joseph Biden im Porträt: „Joe is a real Mensch“

Plötzlich schiebt sich ein Pensionist an den Politiker heran und sagt mit zittriger Stimme: „Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Meine Frau hat Krebs.“ Bidens Augen verengen sich. Nachdem er den Kloß im Hals heruntergeschluckt hat, fixiert der 77-Jährige sein Gegenüber und sagt vor aller Ohren: „Mann, ich weiß, wie sich das anfühlt. Es ist schrecklich. Aber irgendwann wird es besser, glauben Sie mir.“

Was sich wie ein hohler Kalenderspruch ausnimmt, wirkt Wunder. Der alte Mann hat Tränen in den Augen. Er bedankt sich ausgiebig. Biden sieht ihm einige Sekunden nach. Die kleine Szene charakterisiert wie unter dem Brennglas, warum in Amerika viele in Anlehnung an das Jiddische sagen: „Joe is a real Mensch.“ Ein feiner, ein guter, ein anständiger Mensch, der seiner Umwelt mit einer doppelten Portion Empathie begegnet. Und der, wie wenige in seiner Liga, in der Disziplin Leid-teilen-Trost-spenden behaupten kann: „Ich weiß, wovon ich spreche.“

Denn Joseph Robinette Biden Jr., der höchstwahrscheinlich Amerikas 46. Präsident wird, hat vom Schicksal Prüfsteine in den Lebensweg geknallt bekommen, dass es für zehn reichen würde. Biden, geboren am 20. November 1942 in Scranton/Pennsylvania, französisch-irischer Abstammung, Sohn eines Autohändlers, fing mit vier Jahren an zu stottern. Noch heute vergaloppiert er manchmal Rede-Passagen. 1988 wurde er wegen eines Aneurysmas am Hirn operiert.