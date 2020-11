Wer für Biden stimmte und wer für Trump

Das Management der ökonomischen Krise trauten viele auch dem Demokraten Joe Biden zu. Das zeigt sich sehr deutlich in den drei von Industrie dominierten US-Bundesstaaten der sogenannten „Blauen Mauer“: In Pennsylvania stand es am Mittwoch noch Spitz auf Knopf, in Wisconsin und Michigan lag Biden vorne. 2016 hatte Präsident Donald Trump noch alle „blauen“ (ehemals demokratischen Staaten) abgeräumt. Um die Jobs der Arbeiter dort zu sichern, hatte Biden wie Trump auf protektionistische Maßnahmen gesetzt.

Beim zweitwichtigsten Wahlmotiv hatte der Demokrat ein Heimspiel. Nach den Protesten gegen Diskriminierung von Schwarzen und weiße Polizeigewalt wählten 87 Prozent der Schwarzen Joe Biden, aber nur 12 Prozent von ihnen Trump, wie eine von Reuters in Auftrag gegebene Umfrage ergab. Umgekehrt machten 56 Prozent der Weißen beim amtierenden Staatschef ihr Kreuz, lediglich 42 Prozent bei Biden. Allerdings: 2016 war Trump in diesem Wählersegment noch stärker.

Ähnlich der Befund bei den Hispanics: 65 Prozent für Biden, 32 für Trump. Wobei diese ethnische Gruppe in Florida dem US-Präsidenten wohl zum Sieg verhalf. Dort habe dessen Warnung vor Sozialismus bei den vielen Exil-Kubanern verfangen, analysiert Josef Braml, Leiter des Amerika-Programms bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Auf der anderen Seite bescherten Hispanics Biden offenbar den Sieg in Arizona, weil sie keine Mauer zu Mexiko wollten, analysiert Braml. Allerdings, so Experten, dürfte Biden einige Latino-Stimmen liegengelassen haben.