US-Wahl: Wer zwei von diesen drei Staaten holt, hat beste Chancen

Wie schon vor vier Jahren dürfte sich die Präsidentschaftswahl in den Staaten des Mittleren Westens entscheiden. In Pennsylvania (20 Wahlmänner), Michigan (16) und Wisconsin (10) kam es jedoch nicht zuletzt wegen unterschiedlicher Regelungen im Umgang mit Briefwahlstimmen zu Verzögerungen bei der Auszählung. Derzeit (Stand 07:30 MEZ) liegt Trump in allen diesen Staaten deutlich voran, jedoch sind die Stimmen noch lange nicht ausgezählt. Und verliert er in auch nur einem Staat, wird es schwierig, auf die erforderlichen Wahlmänner zu kommen. Auch in North Carolina (15 Wahlmänner) wird es ein knappes Rennen: 95 Prozent der Stimmen sind ausgezählt, Trump liegt 1,4 Prozentpunkte vor Biden, in Georgia (16), führt Trump um drei Prozentpunkte (Auszählungsgrad: 91%).