Ganz knappes Rennen bei US-Wahl: Trump legt bei Minderheiten zu

Der Amtsinhaber hat Prognosen zufolge Florida gewonnen. Für Trump ein Muss, andernfalls wäre seine möglichen Wege zu Sieg schon früh am Abend sehr eng geworden. Auch in Schlüssel-Staaten wie North Carolina und Ohio lag Trump gut im Rennen, letzteres scheint ihm nicht mehr zu nehmen sein. Umfragen-Vorsprünge für Biden wurden in der Wahlnacht aufgezehrt. Auf der anderen Seite deuteten sich für den demokratischen Herausforderer positive Signale in Texas an, wo seit 1976 kein Demokrat mehr gewonnen hat. Biden lag dort in einigen Landkreisen besser als Hillary Clinton 2016 im Rennen.

Aber: Aussagen darüber, ob der 77-Jährige den "Lone Star State" am Ende gewinnen kann, lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht treffen. Dagegen gibt es relevante Trends: Joe Biden hinkt in der wichtigen Wählergruppe der Latinos teilweise hinter den Ergebnisse von Clinton hinterher. In Florida konnte Amtsinhaber Donald Trump seine Werte bei Hispanics vor allem kubanischer Herkunft verbessern. Landesweit haben Latinos älterer Jahrgänge zu 40 % Trump gewählt, berichtete das Meinungsforschungsinstitut Edison gegen 23 Uhr Ostküstenzeit, vor vier Jahren waren es 25 %. Trumps Kalkül, seinen Gegner mit persönlichen oder auf die Familie zielenden Verleumdungen herabzuwürdigen und als gefährlichen Sozialisten zu charakterisieren, hat nach vorläufigen Einschätzungen nicht wie gewünscht gezogen.