Trump straft wieder alle Experten Lügen

Wenn man inmitten dieser langen Wahlnacht schon eine erste Prognose abgeben kann, dann ist es die: Präsident Donald Trump hat wie schon 2016 alle überrascht. Einen klaren Sieg hatten die Meinungsforscher für den demokratischen Herausforderer Joe Biden vorhergesagt. Es kam anders. In fast jedem der entscheidenden Swing States in diesem Rennen liegen die beiden Kandidaten Kopf and Kopf – und, wie ein Kommentator der US-Nachrichtensendung News Night kurz vor Mitternacht in Washington anmerkte, wäre er in den meisten dieser Staaten nicht gerne Joe Biden.

Der Demokrat konnte zwar nach vorläufigen Ergebnissen den traditionell republikanischen Bundesstaat Arizona für sich entscheiden, im Gegenzug aber liegt Donald Trump in Florida klar vorne. In den alten Industriestaaten im Nordosten des Landes, die 2016 Donald Trump den Weg ins Weiße Haus ebneten, zeichnet sich etwa in Ohio ein klarer Vorsprung für Trump ab, in Wisconsin für Biden.

