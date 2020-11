Die US-Wahl im Live-Ticker: Wer wird neuer (alter) US-Präsident

Abgestimmt wird zudem über die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel der Sitze des Senats.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur US-Wahl werden hier beantwortet.

Im Zeichen von Corona

Der Wahlkampf stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Trump selbst wurde in dessen Verlauf positiv auf das Virus getestet. Trotzdem blieb er bis zum Schluss seinen bevorzugten Riesen-Wahlkampfevents treu. Sein Konkurrent Biden setzte dagegen auf digitale Veranstaltungen oder gar kleinere Auftritte auf Parkplätzen, wo Anhänger mit dem Auto kamen, um den notwendigen Abstand zu gewährleisten.

Ergebnis ungewiss

Die ersten Wahllokale schließen jedenfalls gegen Mitternacht (MEZ), die letzten um 6 Uhr (MEZ). Ob am Ende dieses langen Wahltages – schließlich gibt es in den USA mehrere Zeitzonen – ein eindeutiges Ergebnis feststeht, ist allerdings mehr als ungewiss. Millionen von Amerikanern haben bereits abgestimmt. In den USA gibt es die Möglichkeit seine Stimme schon vor dem eigentlichen Wahltermin bei der Behörde abzugeben, hinzu kommen noch Millionen an Briefwählern.

Diversen Äußerungen des amtierenden Präsidenten zufolge könnte es sein, dass Trump das Ergebnis am Ende gar nicht anerkennen könnte – wenn es gegen ihn ausfällt. Beobachter fürchten gar Unruhen nach den Wahlen.