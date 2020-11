Nach Niederlage: Donald Trump bleibt stur, ignoriert Warnrufe

Die engsten Verbündeten in dieser nach Ansicht der meisten Experten eher aussichtslosen Lage sind sein Anwalt Rudy Giuliani und Sohn Donald Jr. – der ruft in einem Stakkato von E-Mails an Parteigänger dazu auf, „den Kampf nicht aufzugeben“. Auf die Parolen folgt der Aufruf, doch noch einmal für die anlaufenden Prozesskosten zu spenden. In den sozialen Medien wird der 42-Jährige, der die Trump-Unternehmen für seinen Vater führt, noch dramatischer. Dort schreibt er vom „totalen Krieg“, oder vom „Kampf bis zum Tod“.

Davon will ein anderes einflussreiches Mitglied der Familie nichts wissen. Jared Kushner, die ganze Amtszeit über enger strategischer Berater des Präsidenten, soll nach Berichten von US-Medien diesen inzwischen eindringlich dazu drängen, aufzugeben und die Niederlage öffentlich einzugestehen.