Warum Trump nach seiner Amtszeit im Gefängnis landen könnte

Während Donald Trump am Donnerstag im Weißen Haus saß und via Twitter versuchte, den Glauben an faire Wahlen zu zerstören, dürfte im Hintergrund ganz etwas anderes gelaufen sein. Denn Trump hat nicht nur Hunderte Juristen darauf angesetzt, die Auszählung in mehreren Mitgliedstaaten zu stoppen (siehe oben). Vielmehr kann man davon ausgehen, dass er auch mehrere Top-Juristen angeheuert hat, um ihm privat die Stange zu halten.

Fürchtet sich Trump vor dem Ende seiner Amtszeit – weil es auch das Ende seiner Immunität bedeutet?

Robin Lumsden jedenfalls geht davon aus, dass Trump vor Gericht landen wird. „Juristisch besteht sogar eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er im Gefängnis landet“, sagt der österreichische US-Anwalt Lumsden zum KURIER.