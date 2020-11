US-Experte Lumsden zur Wahl: "Die Wahl ist ein Referendum über Trump “

Jede zweite Frau in den amerikanischen Vorstädten hat Trump 2016 gewählt und ihm den Sieg gebracht hat. In Pennsylvania hat Trump um 40.000 Stimmen gewonnen. Jetzt hofft man, dass die Frauen von Trump frustriert sind und Joe Biden wählen. Wird das passieren?

Aktuell sind weniger Frauen glücklich über die Entwicklung der USA, als es 2016 der Fall war. Bei den Frauen mit Hochschulabschluss hat Trump katastrophale Umfragewerte. Und es gibt noch ein zweite Gruppe, wo Trump sich schwer tut - das sind die Pensionisten, weil er während Corona auf die Wirtschaft und nicht auf die Sicherheit gesetzt hat. Sehr viele Pensionisten lassen sich traditionell in Florida nieder und hier hat Trump auch katastrophale Umfragewerte. Und wie gesagt: Es geht ja nur um wenige Stimmen. Wenn Florida fällt, weiß man, in welche Richtung es in der Wahlnacht geht.

Viele USA-Politik-Experten befürchten, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt, wenn Trump nicht gewinnt...

Das glaube ich nicht. Ich halte das für ein interessantes, aber nicht realistisches Szenario. Ich glaube auch, dass Trump in der Provokation des Volkes nicht so weit gehen wird. Wenn er, sagen wir, in der Lage wäre, einen Bürgerkrieg mit seinen Kontakten zu Proud Boys und ähnlichen Milizen auszulösen, wird er es allein aus ökonomischen Überlebensgründen nicht machen. Trump hat sehr, sehr viele Assets den USA. Käme es zu einem Bürgerkrieg, würden diese teilweise entwertet werden. Eine große Macht liegt in den USA auch beim Senat und bei den Republikanern am Ende des Tages. Wenn die Niederlage nicht minimal knapp ist, würden die Republikaner dem Sieger Biden gratulieren. Das ist so Tradition in den USA. Ich glaube, Trump könnte nur mit diesem Mechanismus spielen, wenn der Großteil der republikanischen Wähler wirklich das Gefühl hätte, sie wurden übers Kreuz gelegen, weil es eine Wahlmanipulation gab.