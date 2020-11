Die Justiz ist Trumps letzter Trumpf

In US-Frühsendungen im Fernsehen äußerten Analysten die Befürchtung, dass aggressive Kommentare Trumps in den kommenden Tagen öffentliche Unruhen auslösen könnten. In Portland, New York Atlanta, Oakland und Detroit kam es bereits am Mittwochabend zu Demonstrationen meist linksgerichteter Gruppen. Sie forderten, dass die Auszählung noch ausstehender Briefwahlstimmen uneingeschränkt fortgesetzt wird. Dabei kam es auch vereinzelt zu Gewalt.