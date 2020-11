US-Wahl: Wesentliche Unterschiede zu Rechtsstreit Bush/Gore 2000

Die US-Präsidentenwahl im November 2000 zwischen Al Gore und George W. Bush wurde letztlich durch den Obersten Gerichtshof in Washington entschieden. Der Supreme Court stoppte nach langem Hin und Her Neuauszählungen von Stimmen in Florida, die Gore zum Sieg hätten verhelfen können. Bei den juristischen Initiativen, die US-Präsident Donald Trump heuer unternimmt, um sich an der Macht zu halten, kommen im Vergleich zu damals einige neue Faktoren dazu.

Neuauszählungen haben bei politischen Wahlen in den USA Tradition. Wenn der Vorsprung der Siegerpartei einen bestimmten Prozentsatz unterschreitet, ist in vielen Staaten sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass neu ausgezählt werden muss. Meistens verschiebt sich durch diese Auszählungen das Endergebnis nur marginal. Im Jahr 2000 ging es aber um knapp über 1.000 Stimmen, die Bush in Florida laut dem amtlichen Ergebnis vom 8. November vor Gore lag.