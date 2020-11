"Sieg, Sieg, Sieg, Sieg": Trump-Beraterin betet gegen dämonische Kräfte

Was nicht erst die aktuelle Ansprache verrät: White ist ultrareligiös. Neben Gott, glaubt sie vor allem an Donald Trump. Sie behauptete einmal öffentlich: Wer nicht für Trump stimme, müsse später vor Gott dafür Rechenschaft ablegen.

Whites Predigen handeln oft von ihrer schlimmen Kindheit in einem Trailerpark in Mississippi und über ihren alkoholabhängigen Vater, der Suizid begangen hatte, als sie fünf Jahre alt war. Mit 18 wurde White schwanger und fand zu Gott. Diesem vertraut sie auch in Corona-Fragen: White ist überzeugt, dass eine "göttliche Einmischung und eine übernatürliche Wende" die Pandemie beenden wird.