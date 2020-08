Joe Biden und Kamala Harris: Ein starkes Duo gegen Trump

Harris Vater Donald war Wirtschaftswissenschaftler an der Stanford University. Er wanderte aus Jamaika in die USA ein. Ihre Mutter Shyamala Gopalan, eine Ärztin, die sich Brustkrebs spezialisierte, wurde in Indien geboren. Der Name Kamala entstammt dem Sanskrit und bedeutet so viel wie „Lotusblüte“. Religiös wuchs Harris zwischen Gottesdiensten in einem Hindutempel und einer schwarzen Baptistenkirche auf.

Heimat wurde danach Oakland bei San Francisco. Die Zeit der Studentenproteste erlebte Harris im Kinderwagen, wenn ihre Eltern sie zu Demonstrationen mitnahmen. Mit der Wahl von Harris wird es den Republikanern um Trump schwer fallen, die potenziell erste schwarze Präsidentin der USA als Vertreterin einer links-radikalen Politik zu geißeln. Harris ist gerade in der Innen- und Rechtspolitik für ihre „Law and Order“-Härte gegen Kriminelle bekannt.