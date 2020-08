Joe Biden auf Partnersuche: "Es geht um die erste Präsidentin"

Hier wartet Biden seither geduldig auf Stockfehler und Ungeheuerlichkeiten seines Gegners, die mit steigender Schlagzahl kommen, kommentiert staatsmännisch in Internet-Konferenzen und Bürgergesprächen das Tagesgeschehen, stellt Konzepte für einen behutsam ökologisch angehauchten Umbau der Wirtschaft vor, sammelt zweistellige Millionensummen von Spendern ein und dient sich als personifiziertes Stoppschild für die immer mehr einer lebensgefährlichen Achterbahnfahrt (über 150.000 Corona-Tote) ähnelnden Politik Trumps.

Bidens Wahlkampf mit der angezogenen Handbremse hat dem 1987 und 2008 beim Anlauf auf das Weiße Haus Gescheiterten flächendeckend Umfragen-Vorsprünge bis zu neun Prozent eingebracht.

Selbst in Trumps bisheriger Domäne – Wirtschaft, Jobs – kann der Widersacher punkten. Viele Wähler halten ihn offenbar für tauglicher, das Staatsschiff durch absehbare Turbulenzen zu steuern. Was die Trumpianer besonders verzweifeln lässt: Alle Bemühungen zur „character assassination“ des Polit-Dinosauriers sind bisher gescheitert. Joe Biden hat den Versuch Trumps überstanden, ihn und seinen Sohn Hunter in der Ukraine-Affäre als geldgierig und korrupt erscheinen zu lassen.

Auch der politische Rufmord, Biden als China-hörig darzustellen, will nicht verfangen. „Alle internen Umfragen zeigen, dass niemand in Amerika Biden so sehr hasst wie 2016 Hillary Clinton“, sagte ein republikanischer Stratege dem KURIER, „und das ist für uns das größte Problem.“

