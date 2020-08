Kurz-Besuch bei Trump: „Derzeit keine Überlegung“

Auf einen USA-Besuch angesprochen heißt es seitens des Bundeskanzleramtes zum KURIER: „Es gibt derzeit keine Überlegungen“. Dass es umgekehrt ein hochrangiges Treffen auf österreichischem Boden geben könnte, ist schon wahrscheinlicher. US-Außenminister Mike Pompeo wird sich Mitte August in Europa aufhalten – am 11. und 12. in Tschechien. Dass sich im Zuge dessen auch eine Stippvisite bei Amtskollegen Alexander Schallenberg ausgehen könnte, das will das Außenministerium auf Nachfrage „weder dementieren noch bestätigen“.