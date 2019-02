Trump empfängt Kurz im Weißen Haus

Balanceakt

Kurz hatte im Vorfeld mit einer Aussage in einem Presse-Interview für Kritik gesorgt, Trump betreibe "zum Teil eine sehr aktive und auch sehr erfolgreiche Außenpolitik". So hätten etwa die Drohungen des Republikaners gegen seine Nato-Partner, um deren Verteidigungsausgaben in die Höhe zu treiben, Wirkung gezeigt.

SPÖ und Neos kritisierten diese anerkennende Äußerung Kurz‘: Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Hannes Jarolim schrieb etwa einen Brief an Trump, in dem er ihn scharf kritisierte und ihm Kriegstreiberei vorwarf.

Kurz hob am Mittwoch auch politische Differenzen zwischen den USA und Österreich hervor. "Es gibt sehr viele Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung mit den USA sind und auch deshalb oder gerade deswegen sollte man Gespräche führen", sagte er.

Es ist der erste Besuch eines österreichischen Regierungschefs im Weißen Haus seit 13 Jahren, damals besuchte Wolfgang Schüssel (ebenfalls ÖVP) George W. Bush.