Vergleiche mit Obama hat eine Kamala Harris nicht nötig

Die starke Frau hat es aus eigener Kraft vom Einwandererkind in die hohen Sphären der Politik gebracht. Nach Jahren als Staatsanwältin in San Francisco wurde sie 2011 als erste Frau und erste Schwarze Generalstaatsanwältin und damit Justizministerin von Kalifornien. Sechs Jahre später zog sie in den Senat in Washington ein, als zweite afroamerikanische Frau in der Geschichte.

Obwohl im Wahlkampf als progressiv auftretend, ist sie mehr dem moderaten Flügel ihrer Partei zuzuordnen, was beim Großteil der Wählerschaft sicherlich kein Fehler ist. Ihre "Law and Order"-Politik ist durchaus hart. Doch vor allem in puncto strukturellem Rassismus vertritt Harris eine klare Linie, die der Trumps diametral entgegensteht.

Harris‘ Nominierung ist eine Einladung an die US-Bevölkerung, dieses gesellschaftliche Problem gemeinsam zu bekämpfen, ein Schritt zur nationalen Versöhnung ist es noch nicht. Denn in diesem Wahlkampf wird niemand geschont werden.