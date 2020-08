Rennen um US-Präsidentschaft: Kamala Harris ist Bidens Vize-Kandidatin

Biden selbst hatte acht Jahre lang als Vize-Präsident unter Barack Obama gedient. Er hat angekündigt, mit einer Frau als "running mate" bei der Präsidentenwahl am 3. November antreten zu wollen. Teile seiner Partei haben den Demokraten zudem aufgefordert, eine nicht-weiße Kandidatin auszuwählen. Die Entscheidung ist in diesem Jahr wegen Bidens vergleichbar hohen Alters von 77 Jahren von größerer Bedeutung als bei früheren Präsidentenwahlen: Es wird spekuliert, dass er im Fall eines Siegs im November in vier Jahren dann nicht mehr für eine zweite Amtszeit antreten könnte.