Trump nennt Biden "linksradikal und gottlos"

US-Präsident Donald Trump wirft seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden Gottlosigkeit vor. „Er folgt einer radikal linken Agenda, er will euch eure Waffen nehmen, er will den zweiten Verfassungszusatz - das Recht auf Waffenbesitz - zerstören, keine Religion, nichts, er will die Bibel verletzen, Gott verletzen“, sagte der Republikaner am Donnerstag vor Anhängern in Cleveland, Ohio.

Ohio entscheidend

Biden sei „gegen Gott“. In dem bei Präsidentenwahlen traditionell wichtigen US-Bundesstaat Ohio liegt Trump in Umfragen vier Prozentpunkte hinter Biden.