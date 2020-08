Biden vergaloppiert sich bei Schwarzen-Sager - und Trump macht sich lustig

Ein Satz, und schon sind alle in Aufruhr: Das, was normalerweise Donald Trumps absichtliches Rezept zur Reichenweitenmaximierung ist, ist seinem Konkurrenten Joe Biden jetzt eher unabsichtlich passiert. Er sagte jüngst in einem Interview, dass "die Latino-Gemeinschaft eine unglaublich vielfältige Gemeinschaft mit unglaublich vielfältigen Haltungen zu verschiedenen Dingen habe - "anders als die afroamerikanische Gemeinschaft - mit bedeutenden Ausnahmen."

Diese Einschränkung bringt ihm jetzt Häme ein. Wohlmeinende Kritiker warfen dem früheren Vizepräsidenten Barack Obamas daraufhin vor, Afroamerikanern eine fehlende Diversität zu unterstellen; Präsident Donald Trump nutzte das als Steilvorlage: Biden habe soeben die Wählerstimmen von Schwarzen verloren und sei ihrer "nicht mehr würdig", schrieb er via Twitter. "Diese Erklärung ist eine Katastrophe, von der er sich nicht erholen wird."