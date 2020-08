Seit 1984 alle Präsidenten richtig getippt: US-Historiker sagt Trump "Erdbeben" voraus

Auf der Haben-Seite Trumps sieht der Wissenschaftler unter anderem, dass er bei den Republikanern keinen echten parteiinternen Rivalen hatte. Aber auch, dass Herausforderer Joe Biden nicht inspirierend ist. So sagt Lichtman Trump und den Republikanern ein „politisches Erdbeben“ voraus.

Einzige Einschränkung: Es gebe Faktoren, die heute noch nicht eingepreist werden könnten. Etwa die Dimension der Wahl-Unterdrückung, die Trump und seine Strategen ausübten, in dem sie die Briefwahl madig machten oder versuchten, Minderheiten durch bürokratische Auflagen vom Wählen abzuhalten. Auch der Einfluss auswärtiger Mächte wie Russland könne eine Rolle spielen, wenn es ihnen gelänge, die Wahlentscheidungen der Amerikaner durch manipulative Vorstöße etwa in sozialen Netzwerken in die eine oder andere Richtung zu lenken.

Lichtman, politisch bei den Demokraten zu verorten, ruft sein Publikum auf, unbedingt am demokratischen Entscheidungsprozess teilzunehmen: „Geht raus und wählt!“