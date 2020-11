Partystimmung in US-Metropolen: "Endlich Schluss mit dem Hass"

„Rache, Gerechtigkeit ... und Wiedergutmachung“, Hernan brüllt es mir so aufgeregt aus dem Autofenster entgegen, dass er sogar seine eigene Hupe übertönt. Die hat der weißhaarige Latino ohnehin auf Dauerfeuer geschaltet, während er die Clark Street im Stadtzentrum von Chicago mit wehenden Biden-Harris-Fahnen herunter fährt. Bei ihm zu Hause, im Norden von Chicago, da würden sie alle mit Glocken, oder zur Not mit Topf und Deckel auf den Balkonen stehen, berichtet er rasch, solange die Ampel noch rot ist. Dann rollt er hupend und winkend weiter.

Das Hupen hat sich in diesen Mittagsstunden in einen ständigen Grundton auf den Straßen von Chicago verwandelt. An jeder Kreuzung im Zentrum treffen paradierende Autos mit Fahnen zusammen, man winkt und hupt einander begeistert zu. Auch in den Schanigärten, die an diesem ungewöhnlich sonnigen und lauen Spätherbsttag dicht besetzt sind, heben viele begeistert ihre Gläser. „Endlich ist Schluss mit dem Hass und dem Aufhetzen von Amerikanern gegeneinander“, freut sich eine große Gruppe von Studenten: „Schluss, und zwar von jetzt an – und genau von hier.“