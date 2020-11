Welcome, Mr. Biden!

Der Sieger der US-Wahl heißt Joe Biden. Dreieinhalb unvorstellbare Tage hat es gedauert, bis das Ergebnis dank Auszählung in Pennsylvania feststand – eine EU-Wahl mit mehr als doppelt so vielen Wählern ist am Tag danach "fertig". Das hat mit dem Wahlsystem in den Vereinigten Staaten zu tun und mit einem antiken Wahlprocedere. Verstehen kann man es trotzdem kaum.