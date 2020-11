US-Wahlabend: Weinender CNN-Kommentator, skurrile Giuliani-Pressekonferenz

In den offiziellen Reaktionen der Weltpolitik war die allseitige Erleichterung in diplomatische Sprachwatte verpackt: Man freute sich (jetzt mit Ausnahme des Trump-begeisterten slowenischen Premiers) auf die Zusammenarbeit mit Joe Biden, von Österreichs Bundespräsident und Kanzler über Europas Spitzen bis zur frisch wiedergewählten neuseeländischen Ministerpräsidentin Jacinda Ardern, die mit Biden gemeinsam Covid bekämpfen will. Angela Merkel wünschte „von Herzen Glück und Erfolg“, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen freute sich auf die Zusammenarbeit.

„Große Aufgaben unserer Zeit, wie die Bekämpfung der Klimakrise oder der Corona-Pandemie, können wir als internationale Staatengemeinschaft nur gemeinsam lösen“, teilte Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Twitter mit.