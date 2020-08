Bidens angriffslustige Vize-Kandidatin: Hart, herzlich, Harris

Wer ist die Frau, von der sich Joe Biden mobilisierende Wirkung in der Endphase des Wahlkampfes erhofft? Kamala Harris wurde 1964 in Oakland, am anderen Ende der Bucht von San Francisco, geboren. Vater Donald war Wirtschaftswissenschaftler an der Stanford University, ein Einwanderer von der Karibik-Insel Jamaika. Mutter Shyamala Gopalan, eine auf Brustkrebs spezialisierte Ärztin, kam in Indien auf die Welt. Der Name Kamala kommt aus dem Sanskrit und bedeutet „Lotusblüte“. In den Jahren der Studentenproteste kutschierten ihre Eltern, die sich trennten, als sie sieben war, Kamala bei Demonstrationen im Kinderwagen über den Campus der berühmten Universität von Berkeley.

In der zweiten Klasse kam Harris zum ersten Mal mit den Ausläufern von Rassismus in Kontakt. Sie wurde abseits ihres Wohnortes Berkeley mit dem Bus in eine Schule gebracht, in der weiße Kinder mit schwarzen Kindern unterrichtet wurden; als Impuls zur Überwindung der Rassentrennung. Die Episode spielte in einer TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftskandidaten vergangenen Jahr eine Rolle.