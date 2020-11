Nicht mehr einzuholen: Biden wird US-Präsident

Biden, der Anti-Trump

Den ganzen Wahltag über hatte er sich zurückhaltend gegeben - eigentlich so, wie den ganzen Wahlkampf über. Jetzt kann Joe Biden, der in Stil und Auftreten das komplette Gegenteil von Donald Trump verkörpert, aber endlich aufatmen: Der 77-Jährige wird Trumps Nachfolger im Weißen Haus - er hat die Wahl in einem Kopf-an-Kopf-Rennen für sich entschieden.

Joe Biden verkörpert vieles, was Donald Trump nicht sein will. Der 77-Jährige ist seit Jahrzehnten Teil des politischen Establishments der USA. In den Kampf ums Weiße Haus zog der Polit-Veteran mit der Begründung, dass eine weitere Amtszeit des republikanischen Amtsinhabers das Wesen des Landes fundamental und für immer verändern würde. Der Gegensatz zu Trump ist Bidens stärkstes Argument vor der Wahl am 3. November, bei der er auf die Unterstützung einer breiten Koalition hofft.

Biden wurde am 20. November 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Der Jurist begann seine Politiker-Karriere im Stadtrat von Wilmington (Delaware), wo er heute mit seiner zweiten Ehefrau Jill lebt. Im Alter von nur 29 Jahren wurde Biden 1972 in den US-Senat gewählt und vertrat dort Delaware bis 2009. Vor den Wahlen 1988 und 2008 bewarb sich Biden