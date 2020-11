So feiern Demokraten den Wahlsieg Joe Bidens

Rasch kamen die Menschen zusammen. In New York vor dem Trump Tower applaudierten die Menschen, Fahrzeuge hupten. In Philadelphia, einer Großstadt des letztlich entscheidenden Bundestaates Pennsylvania, und in vielen anderen Städten der USA kamen schon wenige Minuten, nachdem die großen Sender Biden zum Wahlsieger erklärten, mehr und mehr Menschen zusammen, um zu applaudieren und zu feiern. Die meisten mit Mund-Nasenschutz.