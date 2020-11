Nach der Wahl: USA gespalten in Jubel und Frust über Bidens Sieg

Zu der Drive-In-Party waren wegen der Corona-Pandemie nur rund 360 Autos von Anhängern zugelassen, die im Kontrast zu Trumps Anhängern trotz der Feierstimmung diszipliniert Schutzmasken trugen. Tausende weitere jubelnde und tanzende Menschen säumten die Straßen auf dem Weg zu der Veranstaltung. "Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte die 26-jährige Finanzanalystin Juliana Panzera. "Es fühlt sich fast zu gut an, um wahr zu sein. Aber Gott sei Dank ist es das nicht."

Auch in New York brachen die Biden-Anhänger nach dem Wahlsieg der Demokraten in Jubel aus. Mit "Trump ist gefeuert!"-Sprechchören feierten tausende Menschen in der Ostküstenmetropole den baldigen Auszug des republikanischen Amtsinhabers aus dem Weißen Haus.

In New York, zugleich Heimatstadt des Immobilienmilliardärs Trump und Hochburg der Demokraten, ist die Wut auf den Amtsinhaber besonders groß. "Ich habe noch nie so viel Freude in der Stadt gesehen, es ist super schön", sagte der 23-jährige Hiram Gonzalez vor dem Trump Tower. Trump sei "ein Rassist, homophob, er ist islamfeindlich - alles, was er repräsentierte, ist gegen mich und meine Werte und wie ich erzogen wurde", sagte der Sohn eines Einwanderers aus Mexiko.