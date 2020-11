Die US-Wahl wird zur Schlammschlacht ums Weiße Haus

Dagegen lässt sich konstatieren: Die deutlichen Umfragen-Vorteile für Biden aus den vergangenen Wochen sind fast komplett zerronnen. Trump entschied Schlüssel-Staaten wie Florida, Texas, Ohio und Iowa für sich. Für Trump war Florida fast ein Muss. Sonst wären seine möglichen Pfade zum Sieg schon früh am Abend eng geworden. Hätte Joe Biden hier zu vergebenden 29 Wahlmänner-Stimmen geholt, wäre es für ihn ein großer Schritt auf dem Weg ins Oval Office gewesen.

Bis dato kann Trump laut US-Medien unter anderem auf Siege in Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, West Virginia und Wyoming bauen. Joe Biden hatte dagegen in Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Rhode Island, Vermont, Virginia sowie im Hauptstadtbezirk District of Columbia die Nase vorn. Auf einen Nenner gebracht: Alles Pflichtsiege. Beziehungsweise traditionell erwartete Niederlagen. Bis auf Arizona. Bidens Erfolg im umkämpften Südstaat wurde in seiner Wahlkampagne als „wichtiger Energieschub” empfunden.